Letzte Aufführungen im Freilichttheater Eglofs

Aufgrund des großen Publikumserfolgs verlängert das Eglofser Freilichttheater die Spielzeit um eine Woche. Letzte Möglichkeiten bieten sich am Mittwoch, 28.07., Freitag, 30.07., sowie Samstag, 31.07. Aufgeführt wird „Die Halbstarken“. Mit dem Niedergang der NS-Herrschaft 1945 beginnt gleichzeitig auch in Eglofs der Umbruch zu einer neuen Zeit unter französischer Besatzung. Durch die Mechanisierung der Landwirtschaft sowie dem Umgang mit Andersgläubigen samt Integration der Heimatvertriebenen wurden sodann die Weichen für eine Dorfentwicklung und deren Infrastruktur gestellt, welche bis in die heutige Zeit wirken. In lebendigen Bildern zieht das Stück die Zuschauer in turbulente Jahre mit spannenden Ereignissen hinein, beleuchtet Hintergründe, Historisches und humorvoll Erfundenes. Pralles Leben im Dorf, voll Liebe, Lust und Leid.