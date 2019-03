Lautstarker Start in den Frühling

Schon fast traditionell beginnt der motorsportliche Frühling mit dem 15. Ackercross in Christazhofen-Halden, zu dem der Verein mehr als 150 Motocross- und Endurofahrer erwartet. In bewährter Form wird das zweitägige Ackercross-Rennen in Argenbühl am Samstag, 6. April und Sonntag, 7. April durchgeführt. Bei schlechter Wetterlage wird die Veranstaltung um eine Woche verschoben und auf der Vereinshomepage bekannt gegeben.

Auf einer etwa 1,5 Kilometer langen abgesteckten Strecke, die für Fahrer und Zuschauer gleichermaßen interessant ist, werden die Wertungsläufe nach Klasseneinteilung ausgetragen. Pro Wertungslauf werden max. 30 Fahrer einer Klasse für den Massenstart zugelassen. Nach 20 Minuten und einer Runde geht es in die Zieleinfahrten und die Anzahl der gefahrenen Runden entscheidet über einen Startplatz im begehrten Finallauf.

Die Klasseneinteilung:

Klasse 1: Jugendklasse (bis 16 Jahre; 50, 65 und max. 85 ccm)

Klasse 2: Senioren-Klasse (40 Jahre und älter, keine Einteilung nach Hubraum)

Klasse 3: Oldtimer-Klasse (Fahrzeuge bis Baujahr '81)

Klasse 4: Motorradklasse (Motorräder bis 125ccm 2-Takt, bis 250ccm 4-Takt)

Klasse 5: Motorradklasse (Motorräder über 125ccm 2-Takt, über 250ccm 4-Takt)

Am Samstag wird es ab 10.30 Uhr für die Zuschauer interessant, wenn das freie Training der Klassen 1, 2, 3 und die der Quads der Klasse 6 beginnt. Die Wertungsläufe dieser Klassen sind ab 12.10 Uhr geplant. Am Sonntag beginnt die Veranstaltung um 9 Uhr mit dem Freien Training der Klassen 4 und 5. Ab 10.30 Uhr stehen die Wertungsläufe dieser Klassen auf dem Programm.

Die Vorbereitungen für einen reibungslosen Rennablauf laufen auf Hochtouren und die Starterlisten füllen sich bereits mit bekannten Namen aus dem vergangenen Jahr. So wird vom MSC Eglofstal wieder Jarno Ness und Mike Bublitz in den Klassen 4 und 5 starten. Auch der Vorjahressieger Elias Jakobs vom MSC Schnaitheim und der Zweitplatzierte Jonas Altenried vom MSC Isny sind bereits gemeldet.