Lappen entzündet sich selbst

Mit einem Großaufgebot sind die Freiwilligen Feuerwehren von Ratzenried und Göttlishofen am Donnerstag gegen 15.20 Uhr nach Ratzenried ausgerückt. Bei Renovierungsarbeiten in einem Haus hatte sich ein in Öl getränkter Lappen selbstständig entzündet.

Die 36-jährige Besitzerin des Gebäudes bemerkte dies jedoch rechtzeitig und konnte die Wehrmänner alarmieren, teilt die Polizei mit. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste vorübergehend in einer Klinik behandelt werden. An dem Haus entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht.