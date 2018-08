Laienschauspieler zeigen „Männer sind auch bloß Menschen“

Beim diesjährigen Enkenhofener Sommerfest vom 10. bis 12. August bringen die Laienschauspieler der Landjugend Enkenhofen den Schwank „Männer sind auch bloß Menschen“ auf die Bühne im Festzelt. Die Aufführungen finden am Freitag, 10. August, um 20 Uhr sowie am Samstag, 11. August, um 14 Uhr und 20 Uhr bei freiem Eintritt statt. Am Sonntag wird nach dem Gottesdienst „Hofenbrass“ für Stimmung im Festzelt sorgen, teilen die Veranstalter mit.

Das Theater von Tilly Hütter und Konrad Hansen (Deutscher Theaterverlag) handelt von Herr Dethlefsen der zwei Hobbies hat: Sticken und Kochen. Seine Frau, die eine Schwäche für richtige Männer hat, erlaubt ihm aber beides nur im Geheimen, da sie beides unmännlich findet. Stattdessen gibt sie die Koch- und Stickkunst ihres Mannes als ihre eigenen Fähigkeiten aus. Die Schwierigkeiten beginnen, als er bei einem Koch-Wettbewerb den zweiten Platz belegt und eine Lokalreporterin, auf den Meisterkoch aufmerksam geworden, eine Reportage schreiben will. Dabei findet sie auch die kunstvollen Stickereien in der Wohnung und lädt die „Künstlerin“ gleich zu einer Kunsthandwerksausstellung mit Demonstration ein. Parallel dazu laufen allerhand Mann-Frau-Geschichten, die zum Schluss zu einem guten Ende, das heißt zu den passenden Beziehungen führen.

Am Sonntag, 12. August, findet dann der Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium in der Kirche statt. Anschließend sorgt „Hofenbrass“ beim gemütlichen Frühschoppen für Stimmung im Festzelt. Für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen gesorgt, geht aus der Mitteilung hervor. Am Samstagnachmittag findet ergänzend ein Basar statt, für die kleinen Besucher gibt es am Samstag und Sonntag außerdem wieder eine Hüpfburg.