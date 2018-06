Kostenexplosion beim Breitband macht Räte skeptisch

Von Schwäbische Zeitung

Die Ravensburger zählen die Tage bis zum Rutenfest. Und die „Schwäbische Zeitung“ fiebert mit. Daher startet am 1. Juli der Rutenfest-Countdown, ein Online-Gewinnspiel, das bis zum Rutenfreitag jeden Tag läuft und bei dem es jeden Tag etwas zu gewinnen gibt. Die Hauptpreise: ein Reisegutschein über 500 Euro, ein Mountainbike und ein exklusives Foto-Shooting. Wer mitmachen möchte, kann an jedem einzelnen Tag teilnehmen in der Hoffnung, einen Gewinn einzusammeln.