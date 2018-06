Kommunalpolitiker diskutieren in Eisenharz

Der CDU-Ortsverband Eisenharz hat erneut zur Sommerdiskussion zum Grillplatz Ochs am Berg eingeladen. Wie die CDU mitteilt, waren dieses Jahr neben den Eisenharzer Gemeinderäten auch die Gemeinderäte Georg Deiß und Josef Jehle aus Eglofs bei der Diskussion dabei. Dass dabei die aktuellen komunalpolitischen Themen die Bürger bewegen, zeigte die doch große Teilnehmerzahl. Viel Raum hat das Thema „Alt werden in Argenbühl“ eingenommen. Neben den Gemeinderäten hat auch Bürgermeister Roland Sauter zu der öffentlichen Ergebnispräsentation im Juli eingeladen. Weitere Themen waren neben der Baulandentwicklung in Argenbühl, die Nahversorgung in Eglofs, der Breitbandausbau und eine Diskussion über Vor- und Nachteile der möglichen Standorte für eine neue Turnhalle in Eisenharz.