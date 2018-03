Kommt ein neuer Spielplatz am Annabach?

Soll am Verbindungsweg zwischen den Wohngebieten Am Annabach in Eisenharz ein zweiter Spielplatz entstehen oder soll der bestehende im Ortskern nur attraktiver gemacht werden? Um diese Frage ging es vor kurzem bei einer Infoveranstaltung im Rathaus. Die Argenbühler Gemeindeverwaltung will in den kommenden acht Wochen sagen, in welche Richtung es gehen soll.

Anlieger der Wohngebiete Am Annabach hatten vergangenes Jahr gegenüber der Gemeinde den Wunsch nach einem Spielplatz in der Nähe geäußert und dafür sogar Unterschriften gesammelt. Die Argenbühler Verwaltung zeigte sich aufgeschlossen für einen möglichen Standort am Verbindungsweg, neben einer früheren Schafhütte, und lud zu einer Anwohnerinformation ein. Zuvor gingen aber auch Unterschriften gegen einen Spielplatz an dieser Stelle ein. Und so wurden am Mittwoch im Eisenharzer Rathaus Pro- und Contra-Argumente ausgetauscht.

Laut Bürgermeister Roland Sauter, der bei dem Treffen als Moderator fungierte, befürchten „Gegner“ eines Spielplatzes am Annabach, der vielleicht auch zu einem abendlichen Treffpunkt der Jugend werden könnte, eine zusätzliche Belastung, vor allem durch Lärm. Außerdem sei ein Spielplatz damals, vor Entwicklung der Baugebiete, nicht in der Planung gewesen. Und: Der bestehende Spielplatz im Ortszentrum würde ausreichen, er sollte jedoch aufgewertet werden. Die Befürworter, so Sauter, hätten auf die Nähe zum Wohngebiet verwiesen, und darauf, dass man nicht über eine Durchgangsstraße laufen müsse, um zu einem Spielplatz zu kommen. „Es war eine gute Veranstaltung mit einer sachlichen Diskussion und einem gemischten Stimmungsbild“, so der Argenbühler. Einhelliger Tenor sei gewesen, dass der vorhandene Spielplatz gut sei, aber attraktiver gemacht werden könnte. Hier müsse man jedoch auch abwarten, was bei den Planungen für die neue Sporthalle rauskommt.

Aus planerischer Sicht mache ein neuer Spielplatz am Annabach, neben der Schafhütte, laut Sauter zwar durchaus Sinn: Es gebe keine direkten Anlieger, es gebe an der Stelle nur Fuß- und Radverkehr, und auch die Bevölkerungsstruktur in den Wohngebieten mit vielen Familien in der Nachbarschaft würde dort einen zentralen Spielplatz hergeben. Auf der anderen Seite dürfe man den Lärm, der von einem Spielplatz ausgehe, nicht unterschätzen. „Wir lassen uns das alles jetzt einmal durch den Kopf gehen und werden in den nächsten acht Wochen sagen, in welche Richtung wir gehen wollen“, so der Bürgermeister. Aber: „Wir werden nicht irgendwo einen Spielplatz bauen, wo es einen erhöhten Widerstand gibt.“