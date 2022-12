KLJB Eglofs spendet an das Kinderhospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Katholische Landjugendbewegung Eglofs überreichte eine Spende in Höhe von 4857,65 Euro an Luisa Miorin (rechts) vom Förderverein Kinderhospiz im Allgäu. Die Gruppe organisierte das diesjährige Dorffest in Eglofs, wobei die daraus zustande gekommenen Einnahmen im vollen Umfang an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gehen. Im stationären Kinderhospiz werden Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase begleitet.