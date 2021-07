Kleinere Events wieder möglich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich, so sagte Werner Frommknecht, der 1. Vorsitzende des Fördervereins „Dorfgemeinschaftshaus Sonne e.V.“ konnte der Verein nach 15 Monaten Pause seine Mitglieder wieder zur Jahreshauptversammlung einladen. Die in Deutschland im Jahre 2020 eingebrochene Pandemie sorgte dafür, dass die in 2020 festgelegte Jahreshauptversammlung nicht mehr abgehalten werden durfte. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen, sei es in der Kath. Bücherei, in der Heimatstube, im Sonnensaal, im Proberaum der Musikkapelle, im Raum der Feuerwehr oder in den Jugendräumen, waren gesetzlich verboten. Nachdem das Impfen unter Problemen vom Alter beginnend möglich wurde, konnte jetzt zur Jahreshauptversammlung eingeladen werden.

Frommknecht zählte dann auf, dass vom Verein die gesamte Flurbeleuchtung ausgewechselt worden sei und im Saal eine Verdunkelungsmöglichkeit an den Fenstern eingebaut wurde. Wichtig war, dass Bürgermeister Sauter versprochen hatte, in die Nähe des Dorfgemeinschaftshauses keine Wohnbebauungen zu genehmigen.

Nachdem jetzt doch schon in der Gemeinde mehr Leute geimpft worden seien, wären kleinere Veranstaltungen laut den Vorschriften wieder möglich. Der Förderverein lade jetzt wieder jeweils mittwochs ab 18 Uhr zum „Feierabendhock“ in den Sonnengarten ein. Sorgen, so Frommknecht, bereite ihm der Sonnensaal. Hier müsse man den Fußboden neu verlegen und für eine bessere Lüftung bei Veranstaltungen sorgen. Herzlich bedankte er sich am Schluss bei den Mitgliedern und dem ganzen Ausschuss für ihre tatkräftige Arbeit.

Schriftführer Willi Vochezer wies darauf hin, dass erst am 16. Juni diesen Jahres wieder zu einer Ausschusssitzung eingeladen werden konnte, in der die diesjährige Hauptversammlung vorbereitet wurde. Er bedankte sich beim Vorsitzenden und dem ganzen Ausschuss für die aktive Arbeit im Verein.

Anita Kulmus musste dann bei ihrem Kassenbericht bis auf das Jahr 2019 zurückgreifen. Wegen des Ausfalls von verschiedenen Veranstaltungen entstand im letzten Jahr ein Abmangel von über 4000 Euro. Trotzdem könne der Verein noch auf ein Guthaben zurückgreifen. Die Mitgliederzahl des Vereins betrage in diesem Jahr 141. Die Kasse war von Hilde Stadelmann und Elisabeth Scheuerle geprüft und gelobt worden.

Nach der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstandes durch die Mitglieder wies Frommknecht darauf hin, dass von der Bevölkerung immer wieder gefragt werde, wann wieder einmal auf „Normal“ umgestellt würde. Hierzu müssten aber noch viel mehr geimpft werden.