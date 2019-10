Kirchenchor gibt am 26. Oktober ein Konzert in Siggen

Unter dem Titel „The Majesty and Glory“ gibt der Kirchenchor Siggen am Samstag, 26. Oktober, ein Konzert in der Pfarrkirche St. Sebastian. Dirigent Roland Zeuschner freut sich laut Mitteilung mit seinen 27 Sängern auf diesen Jahreshöhepunkt im Jubiläumsjahr „925 Jahre Siggen“.

Band und Bläserensemble begleiten den Chor, um schwungvolle, mitreißende Spirituals und Gospels, sowie gefühlvolle, ruhigere Stücke zum Ausdruck zu bringen. Nach dem Konzert bietet sich die Möglichkeit, im Gemeindehaus Siggen das Gehörte bei einem Glas Wein und fröhlicher Gesellschaft etwas nachklingen zu lassen. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.