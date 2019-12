Kirchenchor führt „Alibi Bauernhof“ auf

Im Saal des Landgasthauses „Silberdistel“ in Christazhofen präsentiert der Kirchenchor Christazhofen dieses Jahr das Theaterstück „Alibi Bauernhof“ – eine Komödie in drei Akten von Ralf Kaspari.

Zum Inhalt laut Pressemitteilung: Karl Obermüller arbeitet als Abteilungsleiter in der Landwirtschaftskammer und hat seinen bäuerlichen Betrieb aufgegeben. Nun hat er die Chance, Direktor zu werden und da möchte er sich natürlich wieder als vorbildlicher Landwirt präsentieren. Während seine Frau auf Kur ist, muss ihm sein Nachbar Josef so schnell wie möglich wieder Tiere auf den Hof bringen. Aufgrund des Unfalls seines Vaters kommt eine Pflegerin auf den Hof. Zusätzlich quartiert sich die in der Familie unbeliebte Schwester ein, um für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Durch Zufall erfährt seine Frau auf Kur von den Vorfällen zu Hause. Das Chaos ist also programmiert.

Zu sehen ist das Theaterstück am Sonntag, 29. Dezember, um 13.30 Uhr (Kindervorstellung) und um 20 Uhr, am Montag, 30. Dezember, sowie am 1., 2., 3., 4., 10. und 11. Januar, jeweils um 20 Uhr. Am 5. Januar steht ab 13.30 Uhr eine Nachmittagsvorstellung an und am 6. Januar beginnt die Vorstellung schon um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Familie Dieing unter Telefon 07566 / 2501, montags bis samstags von 16.30 bis 18.30 Uhr.