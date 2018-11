In Lederhosen zum Norkap

Das Team „Allgäuer Lederhosen Express“ aus Eisenharz berichtet am Samstag, 17. November, im Sonnensaal in Eisenharz in einem Multimedia-Vortrag über ihr Hilfsprojekt und die „Baltic Sea Circle Rallye“, die das Team durch zehn Länder, unter anderem durch Finnland, Russland, Estland, Lettland und Litauen, führte. In 16 Tagen fuhr der „Allgäu Lederhosen Express“ 10 665 Kilometer vom Allgäu bis an das Nordkap und zurück. Dabei besuchte das Team aus dem Allgäu in Litauen eine Sonderschule für behinderte Kinder und übergab der Schule Hilfsgüter im Wert von rund 3000 Euro. Außerdem ging eine Spende von 5000 Euro an die Kinderhilfe Litauen. Von den einzigartigen Erlebnissen auf der Reise un ihrem Hilfsprojekt erzählen die Mitglieder des „Allgäuer Lederhosen Express“ am Samstag in einem Multimedia-Vortrag. Beginn ist um 20 Uhr, der Saal öffnet um 19.15 Uhr. Foto: „Allgäuer Lederhosen Express“