In Enkenhofen rattert und knattert es wieder

Die Oldie-Freunde Argenbühl veranstalten am am Sonntag, 26. August, zum 15. Mal ein Oldtimertreffen für Motorräder und Gespanne bis Baujahr 1991, das zum 6. Mai in Enkenhofen Dorfmitte beim Gasthaus Rad stattfindet. Entstanden ist das Ganze aus einer Laune heraus, schreiben die Veranstalter, da die befreundete Gruppe der Interessengemeinschaft Weingarten ihr Oldtimer Treffen am Sonntag nicht mehr durchführten. Daraufhin nahmen die Oldie-Freunde selbst ein solches Treffen in Angriff. Der Anfang war ein kleines Hoffest am Burgstall. Seitdem wurden es immer mehr Anhänger, die sich in Enkenhofen zur Oldie-Party treffen. Wie die Veranstalter mitteilen, übernimmt das Gasthaus RAD sowie der Kirchenchor die Bewirtung, Kaffee und Kuchen übernehmen die Landfrauen. Zudem findet dieses Jahr auch eine kleine Motorradsegnung mit Diakon Haller statt.