In Argenbühl stehen die Kreuze schief

Seit Beginn der Fastenzeit sind vom Eine-Welt-Ausschuss der Argenbühler Kirchengemeinden in den Teilorten Christazhofen, Eglofs, Eisenharz und Ratzenried drei Meter hohe, „schiefe Kreuze“ aufgestellt worden. Mit dem schiefen Kreuz wird darauf aufmerksam gemacht, dass etwas in den Beziehungen zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden in „Schieflage“ geraten ist. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Argenbühls Diakon Jochen Rimmele hervor.

„Denn weltweit leiden 842 Millionen Menschen unter Hunger und Unterernährung“, schreibt er. „Aktuell 45 kriegerische Auseinandersetzungen- unterstützt auch mit deutschen Waffenlieferungen – bringen Elend über Millionen von Menschen. Allein 40 Millionen Menschen müssen aufgrund von Krieg oder wirtschaftlicher Not ihre Heimat verlassen und sind derzeit weltweit auf der Flucht. 13 davon in Argenbühl. Und die unaufhaltsame Erwärmung der Erde bringt das Gleichgewicht auf unserer Welt dauerhaft aus dem Lot.“

Es sei quasi „fünf vor Zwölf“. Die weltliche Situation werde symbolisiert im Kreuz: Schwere Steine – Hunger, Krieg, Flucht, Klimawandel - ziehen den Querbalken nach unten.

Der Eine-Welt-Ausschuss der Seesorgeeinheit Argenbühl will in diesen Ostertagen mit dieser Installation zum Nachdenken anregen: Kann es gelingen, dass die Karfreitage der leidenden Menschheit verwandelt werden? Was gibt Christen die Kraft, gegen die Schieflagen in der Welt anzukämpfen? Welchen Beitrag leisten Menschen in Argenbühl, damit die Welt wieder mehr ins Gleichgewicht kommt?

Gemeindemitglieder sammeln Beispiele

Einige Beispiele seien von den Gemeindemitgliedern während der Fastenzeit gesammelt und ans Kreuz gehängt worden – unter anderem Partnerschaften mit Indonesien, Argentinien, Burundi und Indien, die Initiative Fairer Handel, die Bereitschaft vieler Menschen, etwas vom Wohlstand abzugeben in verschiedenen Spendenaktionen (wie zum Beispiel die Sternsinger-Aktionen). Auch politisches Engagement und eine Veränderung des Lebensstils nach dem Motto „Gut leben statt viel haben“ seien als wichtige Mutzeichen benannt worden, die das Kreuz ein klein wenig mehr ins Gleichgewicht brächten.