In Argenbühl soll ein neuer Radweg gebaut werden.

Mit knapp 100 000 Euro unterstützt das Land die Gemeinde Argenbühl und die Stadt Bad Waldsee bei der Einrichtung und Weiterentwicklung von touristischen Infrastrukturprojekten. Dies teilen die Abgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) in einer Pressemitteilung mit. Gefördert wird in Argenbühl der Neubau eines Radfahrverbindungsweges im Bereich Kreuzbühl am Oberschwaben-Allgäu-Radweg. Hier steuert das Land die Hälfte der Baukosten von 29 755 Euro, also 14 877 Euro, zu.

Der geplante Radweg soll 150 bis 180 Meter lang werden, erläutert Antje Böse vom Gästeamt Argenbühl. Das Ziel des Zweckverbands Ferienregion Allgäu-Bodensee sei die Schaffung eines qualitativ hochwertigen regionalen Radwegenetzes. Dafür werden die verschiedenen Radwege klassifiziert. In Argenbühl müsse gerade im Bereich Kreuzbühl noch nachgearbeitet werden, erklärt Böse: „Die Strecke ist sehr stark befahren und für Radler, besonders Familien, gefährlich.“ Das soll sich durch den neuen Radweg ändern. Die Ausschreibung für die Bauarbeiten soll so schnell wie möglich geschehen, auch der Bau des Radwegs selbst ist noch für dieses Jahr vorgesehen.

Der Tourismus im Land sei weiterhin auf dem Vormarsch, heißt es in dem Pressebericht von Krebs und Haser weiter. Die Tourismusbranche sei zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden, der zu Wachstum und Beschäftigung beiträgt. „Es ist unsere Aufgabe, die Grundlage dieses Erfolges dauerhaft zu sichern. Und das Beste daran ist, dass die Arbeitsplätze im Tourismus nicht exportierbar sind“, so die Abgeordnete Krebs. In der aktuellen Legislaturperiode sei die Fördersumme von fünf auf mehr als sieben Millionen Euro erhöht worden. „Für mich sind die Kommunen ein zentraler Partner bei der touristischen Weiterentwicklung unserer Region. Mit den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln kann die Qualität der Tourismusinfrastruktureinrichtungen maßgeblich verbessert und die Attraktivität der Gemeinde erhöht werden. Unser Ziel muss es sein, die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusgemeinden nachhaltig zu sichern“, erläutert Raimund Haser.