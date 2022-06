Humboldt-Institut nimmt wieder Fahrt auf

Das Humboldt-Institut

Deutsch als Fremdsprache lernen, und das nicht nur mit reinem Unterricht, sondern eingebettet in ein Internatsleben samt Freizeitangeboten, das ist die Philosophie des seit 1977 bestehenden Humboldt Instituts (HI) mit Sitz in Ratzenried. Dort, im Schloss Ratzenried, befindet sich heute nurmehr die Verwaltung. Das HI ist an 15 Standorten vor allem in Deutschland, aber auch in Wien, angesiedelt. Dabei hat es vier eigene Internatsschulen, die ganzjährig geöffnet sind in Berlin-Mitte, Konstanz, Lindenberg und Bad Schussenried. Das Institut hat seinen Schwerpunkt im Unterricht für Kindern und Jugendliche, vor allem bei den Kurzzeitschülern, die im Sommer in der Regel für zwei bis drei Wochen zum „Sprachurlaub“ nach Deutschland kommen. Aber auch für Erwachsene gibt es Kursangebote. Die Langzeitschüler bleiben meist mehrere Monate und bereiten sich auf einen Schulbesuch, Studium oder Arbeit in Deutschland vor. Vor Corona kamen die Schüler aus rund 100 unterschiedlichen Ländern. Das HI ist ein Verein mit Bildungsauftrag. In den Gästehäusern seiner Internatsschulen kommen daher auch Chor- und Konfirmandenfreizeiten oder Azubi-Gruppen unter. Das HI beschäftigt rund 140 Mitarbeitende. (pau)