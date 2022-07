Hoher Sachschaden bei Autounfall

Hoher Sachschaden ist laut Polizeibericht am Sonntag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 12 entstanden, als ein 33 Jahre alter Autofahrer mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen ist. Der Opelfahrer war in einer Kolonne von Eglofstal nach Isny unterwegs, als er ausscherte um den langsamer werdenden Verkehr vor ihm zu überholen. Dabei prallte er mit dem Citroen einer 64-Jährigen zusammen, die von der B 12 links nach Moorbad abbog. Durch die Kollision entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden, der am Opel auf etwa 3.000 und am Citroen auf rund 8.000 Euro geschätzt wird. Die Beteiligten blieben unverletzt.