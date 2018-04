Hochwasserschutz in Eglofstal wird ausgebaut

Der Hochwasserschutz in Eglofstal wird an zwei Stellen ausgebaut: Zum einen an der Oberen Argen, zum anderen den Tobelbach. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen den Plänen des Landes zuzustimmen, einen bis zu 1,5 Meter hohen Erddamm oberhalb der Siedlung Eglofstal zu errichten. Außerdem wird die Planung für den Hochwasserschutz am Tobelbach weitergeführt.

Im Hochwasserfall tritt die Obere Argen weit oberhalb von Eglofstal über die Ufer. Durch den geplanten Damm soll das Wasser vor Eglofstal wieder ins Flussbett zurück gedrückt werden, stellte Bauamtsleiter Hans-Peter Hege den Gemeinderäten vor. Die Obere Argen sei aber im Besitz des Landes und darum sei auch das Regierungspräsidium der Bauherr für den Wasserschutz an diesem Gewässer. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Drittel der Baukosten, was laut einer Kostenschätzung etwa 37 500 Euro entspricht.

„Unser Wunsch ist es, die Planung für den Hochwasserschutz in diesem Bereich abzuschließen“, sagte Hege. Der Erddamm befindet sich laut Planung im Bereich Waibelgut, oberhalb von Eglofstal. Der Bau könne voraussichtlich bereits im Herbst beginnen. Als Anregung gibt die Gemeindeverwaltung an das Landratsamt Ravensburg weiter, dass auch im vorderen Teil von Eglostal bald der Hochwasserschutz überprüft werden solte.

Auch am Tobelbach soll der Hochwasserschutz verbessert werden. Einige anstehenden Bauarbeiten stellte Niels Ullrich vom zuständigen Planungsbüro vor. Betrachtet werde bei der Planung immer der Fall eines 100-jährigen Hochwassers, erklärte Ullrich. Das 100-jährige Hochwasser bildet in der Regel die Grundlage für den lokalen Hochwasserschutz und die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten. Der erste Problembereich des Tobelbachs sei der steile Hang, an dem er aus dem Wald fließt. „Der Bach führt viele Äste und Geröll mit“, so Ullrich. Darum müsse zunächst der Grobrechen für Kies- und Astfang erneuert werden, dder mittlerweile schon in die Jahre gekommen sei.

Weiter unten in Eglofstal sei dann das Rohr, das den Bach unter der B12 durchleitet, eine Engstelle. Vor der Unterführung solle der Bach vertieft werden, damit der Kies dort hängen bleibt. Im weiteren Verlauf des Bachs soll zudem die Mulde verbreitert werden, in dem die Wassersteine am Rand versetzt werden.

Um den Bach bei Hochwasser zurück ins Flussbett zu führen, wird zudem die Neigung der Gemeindestraße teilweise angepasst. Diese Sanierungsarbeiten sind bereits in der Gemeinderatssitzung im Februar beschlossen worden. Für den Hochwasserschutz am Tobelbach sind im laufenden Haushalt 200 000 Euro eingeplant, das Land bezuschusst die Maßnahmen voraussichtlich mit etwa 50 000 Euro.