Hinter dem schönsten Maibaum im Kreis Ravensburg steckt eine romantische Liebesgeschichte

In der Nacht zum 1. Mai überraschen Männer ihre Angebetete traditionell mit einem Maibaum, da Maibirken oder Maitannen als Liebessymbole gelten.

So auch Luca Zacher. Der 20-jährige Landwirt aus Ratzenried hat seiner Freundin Sina Harlacher einen 24 Meter hohen Liebesmaien vor das Haus gestellt. Und damit den ersten Platz beim diesjährigen kreisweiten Online-Foto-Wettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ gewonnen.

Überall geschmückte Bäume im Wonnemonat

Überall auf den Dorfplätzen oder in der Nähe von Häusern sieht man im Wonnemonat Mai bunt geschmückte Bäume. Ob nun ohne technische Hilfsmittel und nur mit Stangen oder auch mit Traktor und Seilwinde aufgerichtet, wobei die Dorfbewohner die Baumaufsteller bei Blasmusik und Bier anfeuern, diese Tradition wird in vielen Regionen Deutschlands zelebriert.

So sieht der Maibaum in voller Pracht aus, den Luca Zacher für seine Freundin Sina Harlacher aufgestellt hat. Von den Online-Lesern wurde er zum schönsten Maibaum im Kreis Ravensburg gekürt. (Foto: Sina Harlacher)

Doch es gibt auch die stille, die romantische Seite des Brauchtums: den Maibaum als Liebesbeweis. Damit die Verehrte weiß, von wem das Bäumchen vor ihrem Haus kommt, ritzt der Junggeselle vor dem Aufstellen seinen Namen in den Baumstamm oder verewigt ihn auf einem am Baum befestigten Herz. Wird dieser nach vier Wochen wieder abgeholt, kann der junge Mann auf eine Einladung oder sogar auf einen Kuss hoffen.

Bei der Märzenbecher-Party kennengelernt

Nicht ganz so heimlich geht es in Weihers in der Gemeinde Argenbühl zu. Hier wohnt die 19 Jahre alte Sina Harlacher, die in Eisenharz eine Ausbildung zur Altenpflegerin macht. Vor zwei Jahren haben sie sich und Luca Zacher bei der Märzenbecher-Party in Karsee kennengelernt.

Der Spruch „Schenk mir einen Maibaum und ich schenke dir mein Herz“ wurde spätestens im vergangenen Jahr umgesetzt. Eine zwölf Meter hohe Fichte war es, die Luca mit Freunden, „die alle auch eine Freundin haben“, in die Wiese neben Sinas Elternhaus platziert. Die Wiederholung fand in diesem Jahr statt. Doch jetzt erhebt sich der Baum sogar 24 Meter hoch über der Erde und ist weit über die Fluren sichtbar.

Sina freut sich schon auf das nächste Jahr

„Es war auch diesmal eine Überraschung“, sagt Sina und freut sich schon auf den Mai im nächsten Jahr. Denn dann wird es eine Birke mit besonderer Symbolkraft sein: der dritte Maien ist nach der Überlieferung aus dem süddeutschen Raum mit einem Heiratsantrag gleichzusetzen. Für die beiden jungen Menschen, die verliebt wie am ersten Tag sind, besteht kein Zweifel: „Wir werden gemeinsam unsere Zukunft gestalten!“