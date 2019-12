Herbstkonzert ist für Besucher ein Erlebnis

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Heribert Maier, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes Ravensburg und Bezirksvorsitzender Allgäu, ehrte beim Herbstkonzert am Samstag langjährige Mitglieder der Musikkapelle Eisenharz. So erhielten Jana Neidhart, Konstantin Hege, Lukas Dieing, Tobias Weber, Fabian Wösle, Adrian Herrmann und Ulrike Kolb für zehnjährige aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Bronze. Für 20-jähriges Mitwirken wurden Joachim Schele, Annegret Mayer, Bernd Stadelmann, Martina Stocker, Elisabeth Kolb, Sebastian Weber und Stefan Weber die Ehrennadel in Silber angesteckt. Birgit Merath und Berthold Merath erhielten die Ehrennadel in Gold für 30-jähriges Musizieren.

Für drei Musikanten gab es eine weitergehende Ehrung durch den Blasmusikverband Baden-Württemberg. So wurde Christoph Natterer für seine vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik (zweiter Vorstand und davor Kassier) die Förderermedaille in Bronze verliehen. Andreas Loritz erhielt für zehnjährige Tätigkeit in der musikalischen Leitung die Dirigentennadel in Bronze. Und Rudolf Weber für seine 25-jährige vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik (erster Vorstand) die Förderermedaille in Gold mit Diamant. Josef Wucher und Josef Singer wurden zudem für über 40-jähriges Musizieren die Würde eines Ehrenmitglieds zugesprochen. (vst)