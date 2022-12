Helfende Hände Argenbühl sammeln Rekorderlös von 33.000 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Corona-Jahren fand dieses Jahr wieder der Jahrestreff der Helfenden Hände Argenbühl statt. Dabei wurde deutlich, dass der Verein trotz längerer Zwangspause aufgrund Corona weiterhin treue und tatkräftige Mitglieder hat.

Dies zeigte der gute Besuch beim Jahrestreff. Nicht nur im Verkauf, sondern auch in der Spendenakquise und in der Jugendabteilung waren die Mitglieder wieder fleißig. Auf über zwanzig Märkten wechselten gut erhaltene Artikel den Besitzer. Neben der Hilfe für bedürftige Kinder ist dem Verein die Nachhaltigkeit der Spendensammlung ein großes Anliegen.

Durch den Einsatz der Helfer konnten im Lauf des Jahres 2022 über 33.000 Euro an Spenden für ausgewählte Projekte verteilt werden. Besonders die Spende über 4700 Euro der Aktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung hat wesentlichen Anteil an diesem guten Ergebnis. Der Großteil des Geldes ging heuer nach Burundi; dort wird der Aufbau einer dringend benötigten Krankenstation unterstützt.

Diese ist nicht nur für die medizinische Versorgung vor Ort unerlässlich, vielmehr werden damit aktiv die Lebensbedingungen in dieser Region verbessert. Fluchtursachen bekämpft man nicht durch hohe Zäune an der Grenze, sondern durch Investitionen im jeweiligen Land. Durch den Bau des Krankenhauses entstehen währenddessen und danach Arbeitsplätze – die Infrastruktur wird langfristig gestärkt.

Ein weiterer Teil ging nach Indien an ein Heim für körperlich behinderte Kinder. Selbst hergestellte Prothesen in ihren Werkstätten ermöglichen oftmals eine Wiedereingliederung in das alltägliche Leben.

Quasi zum Herzstück des Helferkreises hat sich die Jugendarbeit entwickelt. Die Vereins-Kinder betreuen Patenkinder in Bolivien: Die Kosten werden durch die Einnahmen der Kinderflohmärkte gedeckt. Der rege Mail-Austausch und der damit verbundene Blick in andere Welten ist für beide Seiten eine Bereicherung. Durch den persönlichen Kontakt und die Dokumentation der Fortschritte wird sichergestellt, dass das Geld genau dort ankommt, wo es gebraucht wird. Direkte und sinnvolle Hilfe – nach diesem guten Ergebnis starten die Helfenden Hände hochmotiviert ins Jahr 2023.

Wer nun Interesse hat, den Verein mit Geld, Artikelspenden oder aktiv zu unterstützen, ist herzlich eingeladen. Weitere Informationen unter http://helfende-haende-argenbuehl.ibk.me/, Telefon 07566/941958.