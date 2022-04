„Helfende Hände Argenbühl“ sammeln 1405 Euro für Ukraine

Beim Ostermarkt in Isny hat der Verein „Helfende Hände Argenbühl“ die stattliche Summe von 1405 Euro erzielt. Mit in das Boot bei der Verkaufsaktion nahmen sie drei junge Ukrainerinnen, die ihren Beitrag für die Daheimgebliebenen leisten wollten, berichten die Verantwortlichen in einem Schreiben.

Arina, Olga und Christina, Bildmitte, waren von ihrer Stadt Dnipro im Osten der Ukraine mit Bus und Zug tagelang unterwegs, um über die Slowakei und Tschechien nach Argenbühl zu kommen. Mit dabei zwei Kleinkinder; die Männer durften nicht mit. Sie müssen ihr Land verteidigen.

Heilfroh sind die Angekommenen, dass sie im Feriendorf in Eglofs eine Bleibe gefunden haben. Die schulaltrigen Kinder wurden in den Schulklassen der Grund- und GMS integriert. Glücklicherweise gibt es Schülerinnen und Schüler, die neben deutsch auch russisch oder ukrainisch sprechen und während der Schulstunden wertvolle Hilfestellung geben, heißt es in dem Bericht weiter. Zusätzlich zur üblichen Wochenplanung gibt es auch Deutschunterricht.

Der Erlös des Ostermarkts fließt direkt an die polnische Partnergemeinde Ciezanow, die nur 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Wurde bisher Unterstützung für die Bedürfnisse der ankommenden Flüchtlinge aufgebracht, werden aktuell Lebensmittel für die hungernde ukrainische Bevölkerung benötigt.