Helfende Hände Argenbühl erzielen Rekorderlös

Beim traditionellen Eglofser Kunstmarkt konnte der Verein bei idealem Marktwetter einen hohen Erlös erzielen. Der Garant für diesen Erfolg war der Geschichts- und Heimatverein als Veranstalter, der mit viel Engagement, einer guten Werbung und immer wieder mit neuen Attraktionen den Markt zu einem Publikumsmagneten macht.

Erwähnenswert ist, dass der Veranstalter den großen Standplatz für den karitativen Verein jedes Jahr kostenfrei zur Verfügung stellt. „Endlich haben wir den Fuß in der Türe bei der zuständigen Baubehörde“, sagt Lisette Seitzer, die Leiterin der Missionsstation Mutumba in Burundi bei einem persönlichen Gespräch an ihrem Geburtsort in Schwäbisch Gmünd. Nach jahrelangem Anklopfen fehlt nur noch die Unterschrift vom Gesundheitsministerium.

Die benötigten Nebengebäude wie Hygieneraum und Wäscherei sind schon im Bau und der Start für das Hospitalgebäude ist das nächste Ziel. Leider hat inzwischen das Baumaterial, das vielfach importiert werden muss, sich enorm verteuert und oftmals muss man Monate darauf warten. Das ist die nächste große Herausforderung für die Missionsstation.