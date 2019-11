„Helfende Hände“ sammelten 22 000 Euro

Der Jahrestreff der „Helfenden Hände Argenbühl“ war laut einer Pressemitteilung des Vereins wieder gut besucht. Der Zusammenschluss, der auch die Kindernothilfe unterstützt, hatte diesmal neben den Berichten über Märkte und Verteilung der Spenden auch einen ausführlichen Vortrag über Bolivien im Gepäck.

Zunächst berichtete Initiator und Organisator Ferdl Rasch, dass die Gruppe in den letzten zwölf Monaten auf über 30 Märkten präsent war. Der Kunstmarkt in Eglofs sei dabei mit über 3000 Euro Einnahmen der Rekordhalter gewesen. Diese Leistung wäre ohne die Hilfe der vielen fleißigen Unterstützer nicht möglich gewesen, so Rasch. Egal, ob die Betreuung der Stände oder das unermüdliche Stricken von Socken, den Helfern galt ein großes Dankeschön.

Besonders hervorzuheben sei, dass rund die Hälfte der Helfer Kinder sind, die sich hier gemeinnützig engagieren, so der Verein. Nachwuchssorgen seien für die „Helfenden Hände“ ein Fremdwort.

Der Verein vermutet in seiner laut Pressemitteilung, dass die Art der Organisation der „Helfenden Hände“ den hohen Zuspruch begründe. Denn so gut wie jeder Euro komme tatsächlich dort an, wo er benötigt wird – ohne großen Verwaltungsaufwand und durch direkten Kontakt mit den Projekten.

So wurden dieses Jahr drei Projekte unterstützt. Schwester Ingeborg arbeitet in Indonesien in einer Missionsstation, welche dringend benötigte Schulen und Krankenstationen unterstützt. In Indien ging ein Teil der Gelder an die Rothe-Stiftung, welche sich für körperlich behinderte Kinder einsetzt und diesen durch Rehamaßnahmen und einer Schulausbildung zu einem eigenständigen Leben verhilft. Und in Burundi wird ein neues Krankenhaus gebaut. Hier bekommen nicht nur kranke Personen eine Anlaufstelle, es werden auch Arbeitsplätze geschaffen.

Insgesamt wurden durch den Verein fast 22 000 Euro an Spendengeldern eingenommen und verteilt. Neben den Einnahmen durch die Märkte gab es auch Einzelspenden, wie zum Beispiel von der Kleiderkammer Wangen.

Nach den Berichten wurden die Zuhörer nach Bolivien „entführt“. Edgar Callejas stellte sein Heimatland in einem Vortrag eindrücklich – mit allen Schatten- und Lichtseiten – vor.