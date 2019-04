Heimatverein Ratzenried putzt seine Burgruine heraus

Der Einladung des Heimatvereins zur Burgputzete ist bei strahlendem Sonnenschein eine bunte Schar von Mitgliedern und Freunden gefolgt. Das berichtet der Verein in einer Mitteilung. Es ging darum, auf dem großflächigen Burggelände viele abgebrochene Äste aufzusammeln und beiseite zu räumen, an Burghang und Gräben junge Triebe zurückzuschneiden sowie die weitläufigen Mauerkronen von Laub und Bewuchs zu säubern. Die Burgputzte ist alljährlich die erste Pflegemaßnahme auf der einst größten Dienstmannenburg des Allgäus. Über die Sommermonate bilden dann die Mäharbeiten und Reparaturen eine weitere sportliche Herausforderung für den Verein. Seit den umfangreichen Sanierungsarbeiten in den 80-er und 90-er Jahren tragen Mitglieder des Heimatvereins jedes Jahr dafür Sorge, dass sich die Anlage der Vielzahl von Besuchern in einem gepflegten Zustand präsentiert. Foto: Christine Knöpfler