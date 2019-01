Heimatverein Ratzenried lädt zu literarisch-musikalischen Abend ein

Der Heimatverein Ratzenried lädt am Freitag, 1. Febrtuar, um 19.30 Uhr ins Gasthaus Ochsen in Ratzenried zu einem literarisch-musikalischen Abend mit Allgäuer Sagen und Balladen ein. Wie der Heimatverein mitteilt, waren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts im Allgäu gesungene Balladen noch weit verbreitet, und es war ein Glücksfall, dass verschiedene Forscher bis vor wenigen Jahrzehnten solche Balladen noch aufzeichnen konnten. In den Balladen werden laut Mitteilung Geschichten in märchenhafter Form erzählt. Dabei handelt es sich meist um ernste, dramatische und schaurige Stoffe, um Helden, um unglückliche, treue und untreue Liebe, um Mord, Kinderschicksale oder Räuber. Solche Balladen wurden in geselliger Runde vorgetragen in einer Zeit, als es noch keine Krimis im Fernsehen gab. Zusammen mit dem Gitarristen Ernst Greinacher wird Berthold Büchele einige dieser Balladen vortragen. Zusätzlich werden einige Allgäuer Sagen – unter anderem aus Ratzenried – vorgelesen. Foto: Heimatverein