Heimatverein putzt Burgruine heraus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jüngst hat sich wieder eine bunte Schar von Mitgliedern und Freunden des Heimatvereins Ratzenried in Aktion gesetzt, um an der Burgruine notwendige Pflegemaßnahmen durchzuführen: Abgebrochene Äste und umherliegende Steine aufsammeln und beiseite räumen, Müll einsammeln, am Burghang junge Triebe zurückschneiden sowie Mauerkronen von Laub und Bewuchs säubern. Die einst größte Dienstmannenburg des Allgäus soll sich der Vielzahl von Besuchern in einem gepflegten Zustand präsentieren, wo Natur und Geschichte gerne zum Verweilen einladen. Kinder und Erwachsene haben sich nach ihren Fähigkeiten eingebracht.