Hausbesitzer zaheln zwischen 1000 und 5000 Euro für Glasfaseranschluss in Argenbühl

Die Gemeinde Argenbühl beginnt mit dem Ausbau des Glasfasernetzes. Der Zweckverband Breitband im Landkreis Ravensburg baut derzeit auf Kißlegger Gemarkung eine Glasfaserleitung von Waltershofen nach Dürren. Die Gemeinde Argenbühl schließt sich diesen Bauarbeiten zunächst für die Weiler Argenmühle und Neumühle an. Ein Landeszuschuss von rund 75 000 Euro wurde bewilligt.

Um den Eigenanteil der Gemeinde zu verringern, müssen sich auch Grundstückseigentümer an den Hausanschlusskosten beteiligen. Die Höhe der jeweiligen Beträge hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig festgelegt. Privathaushalte und Kleingewerbe zahlen 1000 Euro für den Hausanschluss. Gewerbebetriebe, die in den vergangenen drei Jahren gewerbesteuerpflichtig waren, zahlen 5000 und vorsteuerabzugsberechtigte Gewerbebetriebe 2000 Euro. Ebenfalls 2000 Euro müssen landwirtschaftliche Betriebe für ihren Hausanschluss zahlen. Für die Gemeinde bleiben rund 26 000 Euro Kosten übrig, vorausgesetzt, alle Haushalte schließen an.