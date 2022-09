Handbremse vergessen: Zustellerfahrzeug macht sich selbständig

Man sieht es immer wieder: Gehetzte Zusteller, die uns mit Paketen und Briefen versorgen. Am Dienstagnachmittag endete der Stress, unter dem viele Zulieferer stehen, in einem Notarzteinsatz.

Die Fahrerin stellte laut Pressemitteilung der Polizei ihr Zustellfahrzeug auf einer abschüssigen Straße im Bereich Tobelmühle in Argenbühl ab. Beim Aussteigen habe die Fahrerin vergessen, die Handbremse zu ziehen, so die Polizei weiter.

Der Transporter machte sich daraufhin selbständig und rollte etwa 30 Meter rückwärts in einen Straßengraben, wo er zum Stehen kam. Bei dem Versuch, ihr rollendes Fahrzeug aufzuhalten, verletzte sich die Zustellerin am Bein.

Sie musste durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Um ein weiteres Wegrollen und ein Umkippen des Transporters zu verhindern, sicherte die verständigte Feuerwehr das Fahrzeug an der Unfallstelle bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes.