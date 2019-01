Hallen und Kindergärten in Argenbühl vom Schnee befreit

Die Hallen in Argenbühl sind wieder freigegeben. Am Wochenende wurden die Sporthallen in allen Ortschaften von den Schneemassen befreit, berichtet Bauamtsleiter Hans-Peter Hege. Auch die Kindergärten wurden vom Schnee befreit.

Am Freitag hatte die Gemeinde entschieden, die Carl-Wunderlich-Halle in Eisenharz wegen der Schneemassen auf dem Dach vorerst zu schließen. Am Samstag seien dann alle Hallen von den jeweiligen Feuerwehren vom Schnee befreit worden. Ein Statiker habe dann am Montagmorgen sowohl die Hallen als auch alle Kindergärten, die am Sonntag ebenfalls freigeschaufelt wurden, erneut überprüft. „Wir haben wieder etwas Luft nach oben, auch wenn es die kommenden Tage wieder schneien sollte“, so Hege. Auch Privatpersonen, die sich um ihr Dach sorgen, sollten sich am besten an einen Statiker wenden.