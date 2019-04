Große Mehrheit für Standort Rummels

Während das Raumprogramm für die weiteren Planungen des Neubaus einer Turn- und Festhalle in Eisenharz einstimmig beschlossen wurde, hat es in der Frage des Standortes zwei Gegenpositionen gegeben. Mehrheitlich wurde die Verwaltung beauftragt, die nötigen Grundlagen für das mit rund acht Millionen Euro angesetzte Projekt auf dem Standort „Rummels“ zu erarbeiten und dem Gemeinderat darüber zu berichten.

Wie schon in der Bürgerversammlung am 27. März, so war es auch am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung Bauamtsleiter Hans-Peter Hege, der noch einmal ausführlich Auskunft über das bisherige Vorgehen in Sachen „Neubau einer Turn- und Festhalle“ gab. Nur diesmal mit dem Ziel, den Auftrag des Gremiums zur konkreten Planung des vor allem vom Turnverein Eisenharz (TVE) so sehnsüchtig erwarteten Hallenneubaus zu bekommen.

Zunächst ging es um das Raumprogramm. Der in der Arbeitsgruppe „Zukunft Turn- und Festhalle Eisenharz“ einmütig verabschiedete Entwurf geht davon aus, eine Sportfläche in einer Größe von 18 Mal 36 und einer lichten Höhe von sieben Metern zu schaffen. Hege rechnete vor, dass die Gesamtnutzfläche einer neuen Turn- und Festhalle circa 1500 Quadratmeter ohne Haustechnik und Erschließungsflächen beträgt.

Ausdrücklich wurde von Hege betont, dass die Verwaltung das von der Sport Concept GmbH aufgestellte Raumprogramm als eine „zukunftsfähige, gut durchdachte und pragmatische Grundlage für die Planung“ ansieht. Nicht zuletzt deshalb, weil die Sportfläche die wesentlichen Anforderungen des TVE für die Durchführung des laufenden Betriebes wie von Wettkämpfen erfülle. Unstrittig sei zudem, dass in der neu gebauten Halle auch Veranstaltungen im Sinne einer Festhalle durchführbar sein sollten.

Planungszeitraum zwölf Monate

Im Hinblick auf die Kosten, die vom Bauamtsleiter auf rund acht Millionen Euro geschätzt wurden, war auch von Fördermöglichkeiten die Rede. Diese hielt Hans-Peter Hege mit insgesamt einer halben bis dreiviertel Million Euro jedoch für „überschaubar“. Und zum zeitlichen Rahmen sagte er: „Sollte die Entscheidung für den Standort Rummels ausfallen, dann ist grob überschlägig mit einem längeren Planungszeitraum von zwölf Monaten zu rechnen.“

Mit Spannung erwartet wurde von den im Zuhörerbereich sitzenden Personen gerade diese Diskussion um den Standort. Ortsmitte zwischen Rathaus und Dorfgemeinschaftshaus oder Gelände Rummels – das war die Frage. Die Gemeindeverwaltung hatte sich schon bei der Bürgerversammlung festgelegt.

Wenngleich der Standort in der Ortsmitte anfangs für sie „Stärkungen des Ortskerns“ dargestellt und „städtebaulich gute Lösungen“ möglich gemacht hätten, so fand nach Gesprächen mit dem Landratsamt und Erfahrungen aus anderen Kommunen vor allem auch beim Bürgermeister ein Umdenkungsprozess statt. „Gerade die Abarbeitung der Lärmproblematik für den notwendigen Parkplatz ist schwierig“, erklärte Hege. Und auch: „Ob hier eine für die Anwohner verträgliche sowie genehmigungsfähige Lösung gefunden werden kann, bedarf weiterer Abklärungen und erscheint ungewiss.“

Interessant auch zuhören, dass das Büro für Stadtplanung Sieber im Auftrag der Gemeinde eine Skizze für die gesamte Fläche „Rummels“ erstellt hat, die als die „mittel- und langfristige Entwicklungsfläche von Eisenharz“ gelten könnte. Ergebnis: Die Fläche gegenüber dem Sportplatz ist sowohl für eine Turn- und Festhalle wie auch für Wohnen gut geeignet. Entlang der Isnyer Straße würde sich die Ausweisung einer gemischten Baufläche anbieten.

Roland Sauter, der zuvor von „einigen Anstrengungen und Untersuchungen“ gesprochen hatte, fasste zusammen: „Die städtebauliche Skizze, Abklärungen mit den Behörden bezüglich des notwenigen Bebauungsplans und eine überraschend positiv ausgefallene Baugrunduntersuchung zeigen, dass ein Neubau der Turn- und Festhalle am Standort Rummels grundsätzlich gut realisierbar und genehmigungsfähig ist.“

Sowohl Sauter als auch Hege ließen jedoch keinen Zweifel daran, dass hier noch „genügend Herausforderungen“ und „bisher nicht bekannte Hindernisse“ auftreten könnten. Doch die eindeutige Aufforderung an alle lautete: „Wir wollen jetzt beginnen, um das Projekt zu realisieren.“

Gemeinderat Roland Kempter appellierte im Auftrag seiner Eisenharzer Kollegen an das Gremium, „ein klares Votum abzugeben“. Nur so könne man der baldigen Umsetzung dienen und dem Eingrenzen des Finanzbedarfs am besten begegnen.

Während auch Gemeinderat Georg Deiss den Standort als einen „idealen Platz“ ansah, machte Gemeinderat Manfred Warschke keinen Hehl aus seiner gegenteiligen Meinung. Er glaubte, dass sich die Halle städtebaulich sehr wohl in die Ortsmitte einfügen würde. Zudem sei sie dort besser für die Kindergartenkinder und Schüler zu erreichen.

Auf Warschkes Wunsch wurde getrennt abgestimmt. Das vorgelegte Raumprogramm wurde einstimmig angenommen, gegen den Standort „Rummels“ votierten die Gemeinderäte Gabriele Popp und Manfred Warschke.