Grenzen zwischen Hobby- und Profimusik verschwimmen

Sie haben alle in sie gesetzten Erwartungen erfüllt und ihren Gästen im ausverkauften Saal des Dorfstadels einen unvergleichlichen musikalischen Abend geschenkt: Johanna Rädler und die aus Wenzel Langenmayer, Manfred Rief, Magnus Stiefenhofer, Dominik Peter und Lukas Kolb bestehende Band. In drei Sets zeigten sie, dass sich die Grenzen zwischen Freizeit- und Profikünstlern durchaus verwischen können.

Johanna Rädler, die bei unterschiedlichen Gelegenheiten, oft auch zusammen mit Wenzel Langenmayer, musikalisch in Erscheinung tritt, wollte schon lange ein eigenes Konzert bestreiten. Zu diesem Zweck hatte sie Instrumentalisten aus Eglofs und der näheren Umgebung eingeladen und mit ihnen probend ein Programm zusammengestellt, das genau ihren Wünschen und Begabungen entspricht: Blues und Rock’n’Roll, Pop, Swing und Soul.

Diese Mischung aus verschiedenen Stilelementen und eigenen Interpretationen ergaben den ins Ohr gehenden und das Gemüt berührenden „Stadelblues“.

„Auf den Weg“ machten sich die Musiker mit „Hit the road Jack“, um nach und nach so viele bekannte und weniger bekannte Notenliteratur zu präsentieren, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Da brannte das „Fever“ ebenso wie Johnny Cashs „Folsom Prison Blues“ als Dankeschön an Johannas Vater gedacht war, der seine Tochter mit dem Country- und Western-Virus „infiziert“ hat.

Mit „Songbird“ wurde eine wunderschöne Ballade zelebriert, im nächsten Moment eines der Highlights geboten: „Me and Bobby McGee“ von Janis Joblin. „Cry to me“ erinnerte an den US-amerikanischen Tanzfilm „Dirty Dancing“, während „Feeling good“ in die erste Pause entließ.

Das zweite Set stand ganz unter der Überschrift „Solos“. Während sich Johanna Rädler bei „Coldplay“ selber am Klavier begleitete und der Songtext „Nobody said it was easy“ dem gezeigten Können der Pianistin Lügen strafte, sollte etwas später der Beweis erbracht werden, dass nicht nur Englisch gesungen wurde. Wenngleich auch „Ham kummst“ mit österreichischem Dialekt gefärbt war.

Johannas persönliches Lieblingslied, „das ich schon lange auf der Gitarre spiele“, ließ mit „Vincent“ dahin schmelzen: „Starry starry night!“ Noch andächtiger wurde es, als Johanna und Wenzel, der zuvor Bodo Wartkes „An Dich“ veranschaulicht hatte, das legendäre „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern sangen.

Überaus fröhlich und vor allem auch ungemein groovend wurde es, als sich nach einer weiteren Pause die Sängerinnen Stefanie Fink und Regina Mader als „Background“ dazugesellten. „Whatta Man“ war eine Wucht, Amy Winhouse „Valery“ noch mehr und „Strip no more!“ brachte durch das mehrfach hervorgebrachte „Uh, uh, uh, uh“ erst die richtige Würze. Beim „Tennessee Whiskey“ hätte man gerne ein Gläschen probiert.

Weil alles einmal vorbei sein muss, bildete das „Stand by me“ das Ende des stürmisch beklatschten Konzertes. Wenngleich für viele auch nach drei Stunden Dauer die Veranstaltung noch zu kurz war, galt doch: „When the night has come and the land is dark“…