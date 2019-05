Gründung von Verein „Altwerden in Ratzenried“ steht bevor

Mit dem Thema „Altwerden in Ratzenried“ haben sich in der vergangenen Zeit bereits mehrere Bürger aus Ratzenried beschäftigt. Am Freitag, 24. Mai, um 19.30 Uhr findet im Josefshaus in Ratzenried die Gründung des gleichnamigen Vereins statt, wie dessen Initiatoren mitteilen. Eingeladen sind Menschen, die sich im Verein engagieren möchten, die den Verein mit ihren künftigen Beiträgen unterstützen möchten, potentielle Sponsoren und auch jene, die die Angebote des Vereins für sich oder Angehörige nutzen möchten. Damit die Vereinstätigkeit erfolgreich aufgenommen und das Gemeinwohl, insbesondere von älteren Bürgerinnen und Bürger verbessert werden kann, benötigen die Gründungsinitiatoren eigenen Angaben nach zahlreiche Unterstützer und Vereinsmitglieder. Nur so könnten geplante Angebote geschaffen, erhalten und belebt werden.

Organisiert ist der künftige Verein in einem Vorstand und mehreren Arbeitskreisen, die gemeinsam Angebote für Senioren entwickeln und umsetzen. Die Arbeitskreise im Einzelnen sind Wohnen, Hilfe(n) im Alltag und Mobilität.

Einen ersten Erfolg können die Initiatoren Glatthaar Brigitte Kellermann, Werner Ortlieb, Manfred Schneider, Lucia Schotten und Ursula Simon, wie sie mitteilen, bereits verbuchen. Der Gemeinderat Argenbühl beschloss einstimmig, ein Fahrzeug im Wert von bis zu 35 000 Euro anzuschaffen, das der künftige Verein für seine geplanten Fahrdienste nutzen darf. Bald werde das Argenmobil in Ratzenried, Siggen, Christazhofen, Göttlishofen und Enkenhofen im EInsatz sein.

Der Bürgermeister von Argenbühl, Roland Sauter, hat sich bereits in die Liste der freiwilligen Fahrer für den Fahrdienst eingetragen und stellt sich am als einer von drei Vereinsvorsitzenden zur Verfügung, heißt es abschließend.