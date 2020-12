Bei der Augustziehung des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg hat Erwin Forstenhäusler aus Argenbühl einen Audi Q5 sport 50 TFSI e quattro Plug-in-Hybrid gewonnen. Das teilt die Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit. Der Gegenwert des Autos beträgt rund 68 000 Euro. Im Oktober war es soweit: Zusammen mit seinen Söhnen Leon und Michael sowie seinem Bankberater Patrick Fritz konnte der Argenbühler das Auto in Neckarsulm in Empfang nehmen.