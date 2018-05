Georg Deiss bleibt CDU-Vorsitzender in Argenbühl

Die CDU-Mitglieder des Argenbühler Gemeinderverbandes haben ihren bisherigen Vorstand einstimmig wiedergewählt. Neu hinzugekommen sind die beiden Positionen eines Mitglieder- und Medienbeauftragten.

Schwach besucht zeigte sich am Sonntagabend die Jahreshauptversammlung der CDU in Argenbühl. Von den insgesamt 146 Mitgliedern aus den Teilorten Christazhofen, Eglofs, Eisenharz und Ratzenried kamen lediglich 22 Frauen und Männer in die Rose nach Eglofs, um die Berichte zu hören, einen neuen Vorstand zu wählen und sich von Wolfgang Kleiner über Aktuelles aus dem Kreistag wie von Axel Müller über die ersten 50 Tage der großen Koalition in Berlin informieren zu lassen.

In seinem Bericht ließ Vorsitzender Georg Deiss noch einmal das Jahr 2017 Revue passieren und benannte die Veranstaltungen zur Bundestagswahl als die größte Herausforderung für den Verband. Unterstützt wurde der Vorsitzende beim Rückblick von Franz Rudhart, der als Schriftführer die genauen Daten und Zahlen lieferte. Mitglied Franz Schmid war es dann, der die Entlastung des Vorstands vornahm.

CDU-Kreisvorsitzender Christian Natterer leitete anschließend die Neuwahlen. Nicht ohne vorher von der Bedeutung eines Vorstandsgremiums zu sprechen: „Den Verantwortlichen fällt im nächsten Jahr die wichtige Aufgabe zu, Kandidaten für die Kommunalwahlen im Frühjahr 2019 zu suchen und die Vorschlagslisten zusammenzustellen.“

„Aktuelles aus dem Landkreis“ hatte Kreisrat Wolfgang Kleiner mitgebracht. In der Frage der Neuordnung der Berufsschulstruktur im Landkreis Ravensburg war Kleiner überzeugt, „den richtigen Weg beschritten zu haben“. Nicht nur, dass die Schulreform mit großer Mehrheit angenommen wurde und im neuen Schuljahr umgesetzt wird, Kleiner freute sich auch über bereits 20 erfolgte Anmeldungen zum Agrarwissenschaftlichen Gymnasium. Weitere Themen waren der Biomüll und die Leichtverpackungen, die ab 2019 „bürgerfreundlich entsorgt werden sollen“, wie der Bereich „Krankenhäuser“, dessen Zahlen „sich positiv entwickeln“.

Wolfgang Kleiner setzte die Mitglieder darüber in Kenntnis, dass er nach 25 Jahren Mitgliedschaft im Kreistag nicht noch einmal antreten wird. Gleichzeitig zeigte er sich aber glücklich, dass Bürgermeister Roland Sauter möglicherweise das abgegebene Mandat von seinem Vorgänger Josef Köberle „für Argenbühl zurückholt“. Sauter habe sich „für eine Kandidatur zur Verfügung gestellt“.

Wie sich das Ringen um die Bildung einer Regierung für ihn angefühlt hat, welche Ämter für die Abgeordneten aus Baden-Württemberg „übrig geblieben sind“ und dass er selber in den Ausschüssen „Recht und Verbraucherschutz“ wie „Inneres und Heimat“ seinen Platz gefunden hat, das alles war von Axel Müller zu hören. Und er brach eine Lanze für Horst Seehofer, dem er bei zwei von ihm wahrgenommen Fällen in Sachen „Migration“ so „unauffälliges Auftreten“ bescheinigte, „dass weder ein Widerstand aus den Reihen der Grünen noch einer von den Linken die Folge war“.

Müller war mit Bundeskanzlerin Angela Merkel einig, „dass jetzt mit Hochdruck gearbeitet werden muss“ und dass umgesetzt gehört, „was im Koalitionsvertrag verankert ist“. Das sind für das neue Bundestagsmitglied vor allem soziale Themen, die man sich mit Blick auf die gute Finanzlage „auch leisten kann“. Es gelte insbesondere, die Beruflichen Schulen und hier vermehrt das duale System zu stärken, ebenso die Infrastruktur des Ländlichen Raumes mit einem leistungsfähigen Netz.

Auf Nachfrage von Christian Natterer im Hinblick auf leer stehende Wohnungen, „die dringend für bezahlbaren Wohnraum benötigt werden“, zeigte sich Axel Müller überzeugt: „Die meisten davon sind in Ostdeutschland zu finden.“ Wie er nicht daran glaubt, „dass eine Mietpreisbremse irgendetwas positiv verändert“. Vielmehr bestimmten Angebot und Nachfrage den Preis, so die Einschätzung des Politikers.