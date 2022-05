Generalversammlung der Musikkapelle Ratzenried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Generalversammlung am 14. April begrüßte Mario Reck vom Vorstandsteam alle anwesenden Mitglieder und Ehrenmitglieder und blickte auf das vergangene Jahr zurück. Dieses war vor allem durch die sich häufig ändernden Vorschriften und die damit verbundenen schwierigen Planungen geprägt. Anschließend verlas er in Vertretung für Schriftführerin Simone Nagel den Jahresbericht. Als Highlights des Jahres 2021 konnten hier das Hüttenwochenende sowie die ersten Proben im frisch renovierten Probelokal genannt werden. Kassiererin Elvira Schele berichtete über die Einnahmen und Ausgaben, bei denen vor allem die neu angeschafften Notenständer und die Kosten des Umbaus zu Buche schlugen. Im Bereich der Jugendarbeit konnte erfreulicherweise nach einem Jahr Pause die Bläserklasse in der Grundschule mit vier Teilnehmenden wieder starten. Jugendleiter Markus Marschall berichtete darüber hinaus über die aktuellen Schülerzahlen.

Für die häufigsten Anwesenheiten an den insgesamt 28 Terminen konnten Karin Durach, Tobias Schele, Helmut Schupp, Karl Kohler, Regina Fimpel, Heiko Kohn, Markus Marschall, Elvira Schele, Sabine Feierle und Simone Nagel belohnt werden.

Dirigent Michael Dlugosch verkündete zum Bedauern der Kapelle seinen Rücktritt zum Jahresende. Er betonte, dass er in den vergangenen Jahren, in denen er die Musikkapelle dirigierte, immer viel Spaß hatte und hob die Offenheit der Musikanten für das von ihm eingeführte Marschieren mit Stab hervor. Im Juli 2017 begann Mitsch bei der Musikkapelle als Dirigent und führte seither durch die verschiedensten Auftritte. Eine der größten Veränderungen in seiner Zeit bei der Musikkapelle fand in der Auswahl der Noten statt. Die bis dahin überwiegend traditionell gehaltene Notenmappe mischte er mit verschiedenen modernen Stücken auf. Mario Reck bedankte sich bei Mitsch für sein Engagement in den letzten Jahren und Elvira Schele gab eine Vorschau auf das restliche Jahr 2022, das nun zum einen durch die Dirigentensuche beeinflusst wird, zum anderen aber auch einige Auftritte bereithält, die wir noch zusammen mit Mitsch spielen dürfen.