Gemeinderat verabschiedet sich von Gerhard Butscher

Gerhard Butscher hat vor Kurzem zum letzten Mal in seiner Funktion als Kämmerer der Gemeinde Argenbühl an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen. Er geht Ende des Monats in den Ruhestand, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Gemeinderat Roland Kempter nahm dies zum Anlass dem künftigen Pensionär im Namen des Gemeinderats für die geleistete Arbeit in den vergangenen 19 Jahren zu danken. Im Laufe dieser Zeit habe Butscher an mehr als 300 Gemeinderatssitzungen teilgenommen. Kempter lobte die ruhige und bedächtige Art des Kämmerers, der immer ein guter Ratgeber gewesen sei, und das richtige Verhältnis zwischen Gas- und Bremspedal gefunden habe. Mit großem Fachwissen habe er immer allen Gemeinderäten zur Verfügung gestanden.

Der scheidende Kämmerer Gerhard Butscher erklärte in seinem Dank, dass es schön gewesen sei, dass der Gemeinderat immer an der Sache orientiert, nie polemisch und immer konstruktiv war. Dies habe zu guten Entscheidungen geführt. Seit dem 1. Januar 2001 habe sich der Schuldenstand von 2,75 Millionen auf 140.000 Euro verringert, die Rücklage von vier Millionen auf acht Millionen Euro erhöht. Dazu kämen noch zwei Millionen Euro aus dem Rechnungsabschluss 2019.

Wichtig sei ein gutes Verhältnis von Gemeinderat und Verwaltung gewesen, positiv der vertrauensvolle Umgang über viele Jahre hinweg: „Das hat die nicht immer einfache Arbeit des Kämmerers sehr erleichtert“, so Butscher. Gemeinsam habe man so in den vergangenen beiden Jahrzehnten viel bewegen können.