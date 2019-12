Gemeinderat Ratzenried gibt Startschuss für neues Baugebiet

Den Startschuss für das neue Baugebiet Brauereiwiese–Erweiterung in Ratzenried haben die Argenbühler Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend gegeben: Einstimmig wurde der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Der städtebauliche Entwurf sieht 30 freistehenden Einfamilienhäusern, drei Doppelhäuser, zwei Reihenhäuser und drei Geschosswohnungsbauten vor. Wie das Wohngebiet an den Verkehr angebunden wird, ist noch nicht final entschieden.

Der Städteplaner Andreas Brockof vom Büro Sieber erklärte, warum man sich für die Wiesen hinter dem bestehende Baugebiet Brauereiwiese als Standort für ein neues Baugebiet entschieden hat. „Oberhof“ hätte die Alternativfläche zwischen der Straße nach Siggen und der nach Sechshöf geheißen. Die Nähe zur Schule, zum Kindergarten und zum Sportgelände sei der ausschlaggebende Vorteil der Brauereiwiese-Erweiterung gewesen, berichtete Ratzenrieds Bürgermeister Roland Sauter über die Vorüberlegungen.

„Klar war, dass wenn man an diesem Standort weiterplant, die Zufahrt über den Schwendener Weg neugestaltet werden sollte“, sagte Brockof. Eine neue, übersichtlichere Einmündung in die Christazhofener Straße (L320) ist nun vorgesehen. Die bisherige werde dann für Autos gesperrt, erklärte Bauamtsleiter Hans-Peter Hege. Bei neuen Anschlüssen an Landesstraßen sei das Land sehr zu rückhaltend, berichtete Sauter aus den seit einem Jahr laufenden Vorgesprächen. Wegen der Topographie, sprich der Hügel, seien die Sichtwinkel zwischen Schwendener Weg und Landesstraße sehr eingeschränkt, führte der Rathaus-Chef aus.

Gemeinderat Christoph Huber (CDU) wollte wissen, ob die Möglichkeit besteht, das Ortsschild „weiter raus“ zu versetzen und ob es eine Tempo–Beschränkung vor dem Ortsschild geben könnte. „Ich bin da ganz ihrer Meinung“, sagte Sauter zum Thema Geschwindigkeitsregulierung. Man habe die oberen Behörden bereits darauf angesprochen. „Weder für eine Versetzung des Ortsschilds in wirksamem Ausmaß, noch für einen Tempo-70-Korridor gab es bislang positive Signale. Wir bleiben dran.“

Ulrich Müller (CDU) fragte nach, ob man nicht „zur Not“ den geplanten Geh-und Radweg, der im Westen an der bestehenden Streuobstwiese hin zur Franz-Dick-Straße führt, für den Verkehr öffnen könne, damit es zwei Möglichkeiten gibt, in das neue Wohngebiet zu kommen. „Das ist etwas worüber man diskutieren kann“, zeigte sich Sauter mit Blick auf die Bürgerbeteiligung offen. Im städtebaulichen Entwurf sei nur ein Geh– und Radweg vorgesehen, erklärte Brockof, weil diese Verbindung zu Kindergarten und Schule führe und man dort den Verkehr nicht vorbeileiten wolle. Stattdessen sollen alle Autos direkt über den Schwendener Weg auf die Landesstraße kommen.

Von den Gemeinderäten wurden der städtebauliche Entwurf insbesonder deswegen gelobt, weil die Formen und Höhen die selben seien, wie beim bestehenden Wohngebiet. Auch hier gibt es seit den 90er Jahren bereits sowohl Einfamilienhäuser als auch Geschosswohnungsbauten. Roland Kempter (CDU) fragte, wann mit der Erschließung losgelegt werden könnte. „Das Jahr 2020 wird sicher die Planung in Anspruch nehmen.“, erklärte Brockof. Anfang 2021 könnte dann der erste Erschließungsabschnitt gemacht werden.

Obwohl der Bebauungsplan im sogenannten „beschleunigte Verfahren“ aufgestellt wird, will die Gemeinde einige Schritte aus dem Regelverfahren anwenden. Das weitere Vorgehen sieht deshalb eine „frühzeitige Bürgerbeteiligung“ am Mittwoch, 29. Januar ab 20 Uhr im Foyer der Grundschule Ratzenried vor. Danach werden die Pläne öffentlich auselegt und Bürger können schriftliche Stellungnahmen abgeben.