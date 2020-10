Gemeinderat Argenbühl stimmt Ausbau der Breitbandversorgung zu

Jeden Morgen und Mittag dasselbe Spiel: Eine Blechlawine quält sich durch die schmale Jakob-Reiner-Straße vor dem Eingang zur Talschule in Weingarten. Auf der anderen Seite, in der Abt-Hyller-Straße, sieht es genauso aus: Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule oder holen sie ab.

Bequemlichkeit und Egoismus Was gut gemeint ist, ist in der Realität ein Ärgernis, ja sogar gefährlich. In den Augen von Rektor Frank-Ulrich Widmaier ein unhaltbarer Zustand, und das seit Jahren.