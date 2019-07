Gästeamt Argenbühl startet mit dem Sommer-Ferienprogramm

Das Gästeamt Argenbühl präsentiert das aktuelle Sommer-Ferienprogramm mit über 60 Veranstaltungen. Gestartet wird laut der Ankündigung mit einer Vogelführung begleitet durch die Nabu-Gruppe Wangen am Sonntag, 28. Juli, um 8 Uhr. Hier erfahren die Interessierten im Hochmoor etwas über die Merkmale der Vogelarten und deren Lebensbedingungen. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz beim ehemaligen Aurenzgelände an der Kirchstraße in Eisenharz in Richtung Isny. Einfahrt zum Parkplatz gegenüber dem Gelände Ziegler Allgäu Rind. Viele Geheimnisse, Mystisches und überliefertes Wissen der Heilkräuter erfahren die Besucher bei der abwechslungsreichen Kräuterführung mit Renate Tschöll. Skulpturen aus Holz, Eisen und Stein umgeben von einer Streuobstwiese, sowie ein „Pfad der Sinne“ ergänzen das Bild eines harmonischen Kräutergartens. Die Führung findet am Montag, 29. Juli, um 15 Uhr statt. Anmeldung bis Samstag, 27. Juli, unter Telefon 07522 / 20951 oder E-Mail an renate.tschoell@kraeutergarten-zellers.de.Die Kosten betragen acht Euro pro Person mit Teeverkostung. Foto: Gästeamt