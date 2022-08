Für die neue Brücke in Mühlbolz ist Präzision gefragt

Besondere Präzisionsarbeit war in dieser Woche auf der Baustelle an der Argen im Bereich der Gemeinde Argenbühl gefragt. In Mühlbolz, zwischen Eglofsthal und der Gemeinde Hergatz gelegen, wurde eine neue Brücke montiert. Sie wurde in Form von zwei Betonfertigteilen angeliefert. Die Teile hatten ein Gewicht von jeweils circa 42 Tonnen und wurden mit einem großen Mobilkran an Ort und Stelle montiert. Die neue einspurige Brücke aus Spannbeton ersetzt ein gut 60 Jahre altes Bauwerk, das seit längerem marode war. Den Auftrag für den Neubau hat die Firma Dobler erhalten. Kosten: circa 860.000 Euro. Die Gemeinde Argenbühl bekommt eine Förderung in Höhe von 386 000 Euro.