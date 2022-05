Frommknecht bleibt Vorsitzender

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich, so sagte Werner Frommknecht, der 1. Vorsitzende des Fördervereins „Dorfgemeinschaftshaus Sonne e.V.“ konnte der Verein seine Mitglieder satzungsmäßig zur 15. Jahreshauptversammlung einladen. Zunächst ging er rückblickend auf die wenigen Veranstaltungen seit dem letzten Sommer ein.

Danach erwähnte er die Sportkurse und Riegen, die unter den jeweils gültigen Bedingungen im Saal weiterliefen. In der Heimatstube lief wieder sehr erfolgreich der „Feierabend-Hock“ im Juli und August ab und einige kleinere Familienfeiern, wie Hochzeiten und Taufen folgten nach. Ab Anfang 2022 war dann fast gar nichts mehr möglich und von uns aufgrund der Inzidenzen auch nicht gewünscht. In den nächsten Monaten gibt es nun wieder eine recht gute Saalbelegung, allerdings wird sie beschränkt auf örtliche Vereine und Personen. Sonntägliche Kaffeenachmittage in der Heimatstube sind bis heute noch eingestellt und unseres Erachtens auch noch nicht machbar. Aber im Sommer 2022 wird es wieder den Biergartenbetrieb mit Feierabend-Hock geben. Zum Saalboden müssten Expertenmeinungen eingeholt werden. Ebenso müsse die Kühlanlage im Kühlraum im EG neu angeschafft werden.

Schriftführer Willi Vochezer wies darauf hin, dass sich der Verein erst am 13. März wieder zu einer Sitzung getroffen hatte, um zu planen, wie es in Zukunft weitergehe. Er selbst werde sein Amt als Schriftführer, das er seit Beginn an innehabe, aus Altersgründen abgeben. Anita Kulmus führte dann bei ihrem Kassenbericht aus, dass der Verein aus dem Wirtschaftsbetrieb einen Gewinn von über 5000 € habe, dem aber Ausgaben wie Reinigung des Hauses und Anschaffung eines Rasenmähers von ca. 2500 € gegenüberstanden. Der Verein habe derzeit 141 Mitglieder. Die Kasse war von Hilde Stadelmann und Anita Rast geprüft und gelobt worden.

Nach den Wahlen setzt sich der neue Vorstand wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Werner Frommknecht, 2. Vorsitzender: Andi Loritz, 3. Kassiererin: Anita Kulmus, 4. Schriftführer: Andi Loritz, 5. Beisitzer: Anita Peer, Susanne Wucher, Annette Aschenbrenner, Anita Rast, Monika Mayer, Karl Bodenmiller und Willi Vochezer. Unter Punkt „Verschiedenes“ wollte Engelbert Weber wissen, wie sich gleichzeitige Veranstaltungen im Saal und im Jugendraum vertragen würden. Frommknecht lobte hier vor allem die Jugend, die hervorragende Arbeit leiste.