Freude über Gäste- und Übernachtungsplus

Gästeamtsleiterin Antje Böse hatte am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses Eisenharz Grund zur Freude, konnte sie den Vermietern von Ferienwohnungen und Zimmern doch eine überaus positive Bilanz vorlegen. „In allen Bereichen haben wir einen Riesensprung nach vorne gemacht“, sagte sie und sah das Ergebnis als Lohn für die Bemühungen an, es den Gästen in Argenbühl so angenehm wie möglich zu machen.

Mit insgesamt 19455 Gästen, die Argenbühl 2017 zu ihrem Reiseziel wählten, konnte ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt werden, während die 139179 Übernachtungen eine Steigerung um 8,2 Prozent bedeuten. Auch bei den Ankünften nach Betrieben muss sich laut Antje Böse „keiner verstecken“. Liegen diese beispielsweise beim Feriendorf Eglofs mit 6652, bei den Ferienwohnungen mit 2776 und bei den Hotels und Gasthöfen mit 5236 im Ergebnis weit höher als 2016. Gerne werden in jedem Jahr auch die Zahlen der Fachklinik Bromerhof herangezogen. Hier kamen mit 3726 genau 42 mehr Personen an. Sie blieben 68240 Nächte lang. Im vergangenen Jahr waren es noch 65053 Übernachtungen.

Zu einem Rückblick gehören immer auch Veränderungen, die sich das Jahr über ergeben haben. So verwies die Gästeamtsleiterin auf zwei Vermieter, die ihren Betrieb aufgegeben haben, um aber über drei Familien zu berichten, die in diesem Jahr neu anfangen wollen. Hören lassen konnte sich ebenfalls das, was Katja Böse zum Thema „Aktivitäten“ zu sagen hatte.

Hauptamtsleiterin Katrin Hengge lobte die Kollegin in diesem Zusammenhang für die Organisation der Ausstellung „50 Jahre Wasserversorgung Argenbühl“, für das neue Layout und das Zusammenstellen des „Sommer-Ferienprogramms“ und nicht zuletzt für die 39 Besuche bei Vermietern beziehungsweise für die Schulungen, die Böse im Zusammenhang mit dem neuen Informations- und Reservierungssystem „feratel deskline“ durchgeführt hat.

Nachdem die Gästeamtsleiterin Auskunft über den aktuellen Stand dieses Systems erteilt und für Argenbühl mitgeteilt hatte, dass man seit dem 19. Dezember 2017 online sei, war es Michael Felder vom Gästeamt in Wangen, der noch tiefer in den Sachverhalt einstieg. Interessant dabei zu erfahren, dass 42 Prozent der Personen, die einen Urlaub buchen wollen, im Internet recherchieren und dass 55 Prozent davon tatsächlich auch online buchen.

Am eigenen Beispiel hielt Felder vor Augen: „Wangen ist Mitte Januar 2018 auf feratel Deskline 3.0 umgestiegen. Der große Vorteil für den Gast besteht darin, zeitlich und räumlich unabhängig zu sein, transparent und aktuell informiert zu werden und spontan buchen zu können.“ Von den 113 Wangener Vermieterbetrieben, so Michael Felder weiter, seien bislang zehn Vermieter online buchbar, 23 Vermieter „Buchbar auf Anfrage – 24 Stunden“.

Zu ersten Möglichkeit fügte der Stellvertreter von Gästeamtsleiterin Belinda Unger an: „Die Vermieter öffnen ihr Haus für neue Zielgruppen, sie sparen sich den E-Mail-Verkehr und gewähren dem Gast rund um die Uhr einfache Buchungsmöglichkeiten.“ Was unter der zweiten Überschrift zu verstehen ist, war ebenso schnell erklärt: „Buchbar auf Anfrage bietet die gleichen Vorteile wie bei einer echten Online-Buchung, aber der Vermieter hat 24 Stunden Zeit, die Buchung im Vermieterzugang zu bestätigen oder abzulehnen.“ An die Anwesenden gerichtet fasste Felder zusammen: „Sie als Vermieter haben die Hoheit über Ihren Belegungskalender!“

Natürlich wollten die Gastgeber auch wissen, was sich im angelaufenen Jahr so alles in Argenbühl tun wird. Anja Böse kündigte die Sommerabendkonzerte ab 12. Juni das 20-jährige Jubiläum des Sternmarsches am 24. Juli sowie den 5. Kunstwandertag Siggen am 23. September an. Zudem sprach sie von der erledigten Überprüfung der vier Nordic-Walking-Strecken, von acht DTV-Klassifizierungen und der Vorbereitung zum in neuem Format erscheinenen Gastgeberverzeichnis 2019. Freuen dürfen sich alle schon einmal auf die neue Wanderbroschüre und auf die neue Wanderkarte, die wieder das Gebiet Isny-Argenbühl umfassen soll. Bürgermeister Roland Sauter versprach, den Aufwärtstrend bei den Belegungen durch entsprechende Rahmenbedingungen zu unterstützen.