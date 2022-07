Frank Meltzer ist neuer Rotary-Club-Präsident

Der Rotary Club Wangen-Isny-Leutkirch hat beim jährlichen Übergabemeeting einen neuen Präsidenten in sein Amt gehoben: Dr. Frank Meltzer aus Grünkraut läutete sein Jahr an der Spitze des Drei-Städte-Clubs unter dem Motto „Vielseitigkeit Rotary“ ein. Das berichtet der Rotary Club in einem Presseschreiben.

Dem 56-jährigen Direktor für technischen Vertrieb und Marketing bei der Firma Mercer (Zellstoff-Fabrikation) war in der Rose in Eglofs sein Elan, etwas zu bewegen, deutlich anzumerken: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier stehen kann und werde“, sagte er bei seiner Antrittsrede und sprach damit die Digitalisierung während der Lockdowns an. Normalerweise ist Frank Meltzer über 100 Tage im Jahr international geschäftlich unterwegs. Videokonferenzen bescheren ihm jetzt die Zeit für ehrenamtliches Engagement.

Die hat das Clubmitglied bereits in den vergangenen zwei Jahren aktiv genutzt, um ein Großprojekt mit über 150 000 Euro Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika (Benin) anzuschieben und seine Präsidentschaft vorzubereiten. Für das kommende Jahr nimmt sich Frank Meltzer vor, mehr Vorträge aus den eigenen Reihen zu initiieren, durch ein Ausschwärmen den Kontakt zu den Nachbarclubs zu intensivieren, das Moor-Renaturierungs-Projekt in Isny weiter ins Rampenlicht zu rücken, ein zweites großes Augen-Operations-Projekt mit 100 000 Euro in Indien durchzuführen und die ersten Vorbereitungen für das 50. Clubjubiläum 2024 anzuschieben. „Ich freue mich sehr auf die Aufgaben – die sich natürlich nur im Team bewältigen lassen“, sagte der neue Präsident und nannte alle Ausschussmitglieder namentlich, die ihn bei seinen Themen und Veranstaltungen unterstützen.

Sein Vorgänger, der scheidende Präsident Joachim Dufner, schloss sein Jahr unter dem Motto „Herausforderung Demographie“ mit einem kurzen Rückblick im Fokus auf den Wandel, die Probleme und Chancen der Bevölkerungsentwicklung ab. Past-Präsidentin Katharina Beyersdorff dankte Joachim Dufner für die Stabilisierung der Clubaktivitäten und sein großes Bemühen, die Mitglieder nach den Lockdowns mit interessanten, wöchentlichen Vorträgen wieder zusammen zu bringen.

Jährliche Aktionen wie die Verleihung des Berufsnachwuchspreises oder die Clubentwicklung ließen die Mitglieder zusammenkommen und in Gesprächen neue Ideen entwickeln. „Es war mir eine Freude, das Clubleben zu gestalten – und ich kann es jedem nur empfehlen“, riet er seinen Club-Freunden zum Abschluss seiner Amtszeit. Auf Frank Meltzer folgt im kommenden Jahr dann Chefarzt Dr. Jörg Maurus als Präsident. Auch ihm liegt bereits jetzt die enge Verzahnung aller aktiven Mitglieder am Herzen.