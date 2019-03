Frühjahrskonzert der Musikkapellen Ratzenried und Heggelbach

Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle ist am Samstag, 30. März, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Ratzenried. Als Gastkapelle hat die Musikkapelle Ratzenried (Foto) die Musikkapelle Heggelbach eingeladen. Unter dem Motto „Mythen, Sagen und Legenden“ haben die beiden Dirigenten Musikstücke ausgesucht.

Den ersten Konzertteil gestaltet Dirigentin Sandra Hodruß mit ihrer Kapelle aus Heggelbach. Mit dem Soundtrack für den Wildwestfilm „The Magnificent Seven – Die glorreichen Sieben“ startet die Gastkapelle. Nach dem dreiteiligen Werk „Sedona“ folgen unter anderem irische Klänge sowie die weltberühmte „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Passend zum Thema hat Dirigent Michael Dlugosch laut Ankündigung den Konzertwalzer „Sagen aus Alt-Innsbruck“ für die Musikkapelle Ratzenried ausgewählt. Von Zyklen und Mythen erzählt das Stück „Cycles an Myths“. Impressionen aus der Weinregion Kaiserstuhl-Tuniberg werden unter dem Titel „The Grapes oft the sun“ musikalisch dargestellt. Nach dem stimmungsvollen Konzertwerk „A Klezmer Karnival“ beschließt die Musikkapelle Ratzenried den Abend mit dem Konzertmarsch „Ungarns Kinder. Der Eintritt ist frei.