Feuerwerksbatterie kippt um und richtet sich gegen Zuschauer

Beim Abbrennen von Feuerwerk ist in der Silvesternacht kurz nach 24 Uhr auf dem Dorfplatz in Eglofs eine Feuerwerksbatterie zur Seite gekippt und richtete sich plötzlich in Richtung einiger Zuschauer. Wie die Polizei mitteilt, stolperte eine Frau über eine kleine Mauer, als sie sich in Sicherheit brachte. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen. Wer die Feuerwerksbatterie zündete ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu melden.