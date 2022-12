Feuerwerk setzt Hecke in Brand – Polizei erinnert an Feuerwerksverbot vor Silvester

Im ganzen Landkreis Ravensburg wurden im Laufe des Donnerstags frühzeitig Feuerwerkskörper abgebrannt. Das meldet die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitagmittag. Die Zündelei verlief in den allermeisten Fällen glimpflich, bis auf eine Ausnahme.

Im Molkereiweg in Eisenharz landete eine Feuerwerksrakete in einer Gartenhecke und setzte diese gegen 23.30 Uhr am Donnerstagabend in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 66 Wehrleuten an, um das Feuer zu löschen.

Die Flammen schlugen wohl so hoch, dass laut Polizeimitteilung auch ein benachbartes Haus beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen zwei 25 und 24 alte Männer wegen fahrlässiger Brandstiftung.

In der Pressemitteilung verweist die Polizei nochmals eindringlich auf die Feuerwerksverbote. Zum einen ist das Zünden und Böllern nur an Silvester und an Neujahr erlaubt. Zweitens sind Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden dürfen sind verboten.