Feierliche Zeugnisübergabe in ungewöhnlicher Zeit

Unter dem Motto „Dieses Jahr war alles anders“ hat auch die diesjährige Abschlussfeier der Gemeinschaftsschule Argenbühl-Eglofs gestanden. Diese habe aufgrund der pandemiebedingten Entwicklung mehrfach neu überdacht und organisiert werden müssen, teilt die Schule mit. Zuletzt sei nur die Möglichkeit einer eingeschränkten, feierlichen Zeugnisübergabe geblieben, die am Dienstag, 28. Juli, um 9 und 10.30 Uhr in der Mensa der Gemeinschaftsschule stattfand.

Aufgrund neuester Infektionsentwicklungen in der Gemeinde Argenbühl hätten die Eltern der Absolventen nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen können. Trotz dieser Umstände seien die insgesamt 55 Abschlussschüler feierlich gekleidet gewesen und hätten sich über hervorragende Zeugnisse freuen dürfen.

Mehrere Preise und Belobigungen

In der Klasse 10a gab es zu den 20 bestandenen Realschulabschlüssen fünf Preise und 13 Belobungen zu verteilen. Besonders hervorzuheben seien die zwei Klassenbesten Lena Richter und Luisa Briegel mit einem Notendurchschnitt von 1,5. In der Klasse 10b konnten sich auch alle 20 Absolventen über einen bestandenen Realschulabschluss freuen. Außerdem wurden hier sechs Preise sowie neun Belobungen verteilt. Besonders hervorzuheben sei der Klassenbeste Benjamin Krüger, der ebenfalls einen Notendurchschnitt von 1,5 erreichte.

In der Klassenstufe 9 haben laut der Schule ebenfalls alle Schüler ihren Abschluss geschafft, weshalb hier insgesamt 14 Schülern zum Hauptschulabschluss gratuliert wurde. Ein Schüler habe darüber hinaus erfolgreich seinen Förderschulabschluss absolviert. In der Klasse 9a gab es drei Preise und drei Belobungen. In der Klasse 9b wurden ein Preis und drei Belobungen erreicht. Mit einem Notendurchschnitt von 1,5 sei Sebastian Prinz der beste Hauptschulabschluss des Jahrgangs gelungen.

Mit dem Zitat von Meister Eckart „Die Frucht von Loslassen ist die Geburt von etwas Neuem“, das im Mittelpunkt der Abschlussrede der Rektorin Maria Stemmer stand, wünschte die Gemeinschaftsschule ihren Schulabgängern alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.