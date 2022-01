Familie Steinbach aus dem Ruhrgebiet bereits 30 Mal zum Jahreswechsel zu Gast in Ratzenried

Als Familie Steinbach nach einem Urlaub auf dem Land sucht und nur zufällig Argenbühl auswählt, ahnt niemand, wie tief die Verbundenheit zu dieser kleinen Gemeinde und ihren Menschen einmal sein wird. Im ersten Jahr werden gleich drei Wochen Sommerurlaub gebucht und „da hat es drei Wochen lang durchgeregnet“, erinnern sich Ebba und Hans Steinbach schmunzelnd. Da es danach nur noch besser werden konnte, lässt sich die Familie nicht abschrecken. Und „nachdem wir endlich ein Schild mit der Aufschrift `Ferienwohnung` an diesem schönen Haus in Ratzenried sahen, an dem wir so oft vorbei spaziert sind, konnten wir da endlich anfragen“. So begann vor 30 Jahren eine Freundschaft der Familie Steinbach mit der Gastgeberfamilie Pfiffner in Ratzenried, die seitdem anhält. Von links: Wendelin und Irmgard Pfiffner, Hannah Warschke (Gästeamt), Ebba und Hans Steinbach.

Foto: Gästeamt Argenbühl