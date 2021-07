Falsche Gemeindemitarbeiterin verschafft sich Zutritt in Eglofser Haus

Unter dem falschen Vorwand, eine Mitarbeiterin der Gemeinde zu sein, verschaffte sich am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr eine bislang unbekannte Täterin Zutritt ins Haus in Eglofs. Die Tatverdächtige klingelte laut Polizeibericht zur Tatzeit bei einer 90-jährigen Frau und gab ihr gegenüber an, dass sie für die Gemeinde tätig sei und im Haus die Räumlichkeiten überprüfen müsste.

So verschaffte sie sich Zugang zum Haus und durchsuchte in den Räumen etliche Schränke. Ob die Unbekannte bei der älteren Frau etwas entwendete, konnte bislang nicht ermittelt werden. Bei der Tatverdächtigen handelte es sich laut Polizei um eine etwa 30-jährige Frau mit längeren schwarzen Haaren, circa 1,80 Meter groß, des Weiteren sprach sie mit ausländischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 984-0 zu melden.